Himalaya: plusieurs personnes portées disparues suite à une avalanche

Quatre Sud-Coréens et trois Népalais ont disparu, dans le massif de l’Annapurna, suite à une avalanche, ont indiqué samedi les autorités népalaises.

L’avalanche s’est produite à une altitude d’environ 3.200 mètres, à proximité du camp de base pour l’ascension de l’Annapurna, l’un des plus hauts sommets de l’Himalaya, suite à de fortes chutes de neige survenues vendredi.

“Nous sommes informés qu’on est sans contact avec quatre Sud-Coréens et trois Népalais après l’avalanche. Une équipe de secours a été envoyée sur place hier soir”, a expliqué, aux médias, Mira Dhakal, un responsable du ministère népalais du Tourisme.

Le chef de la police locale, Dan Bahadur Karki, a affirmé, quant à lui, que le mauvais temps ralentissait les opérations de secours, précisant que “l’équipe est en route” et qu’un “hélicoptère est prêt à décoller si le temps s’améliore”.

L’Annapurna est une montagne particulièrement sujette aux avalanches et techniquement difficile. Elle est marquée par un taux de mortalité plus fort que l’Everest, le plus haut sommet du monde.

