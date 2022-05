Hépatite d’origine inconnue chez les enfants: 650 cas probables dans le monde

Quelque 650 cas probables d’hépatite aiguë d’origine inconnue ont été signalés chez des enfants à travers le monde, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ces cas ont été signalés par 33 pays dans les cinq régions de l’OMS, précise l’agence de l’ONU pour la santé dans un communiqué publié vendredi soir, relevant que l’origine de cette hépatite aiguë sévère reste inconnue et fait l’objet d’une enquête.

D’après la même source, 216 des cas probables ont été signalés aux États-Unis, 222 au Royaume-Uni et le nombre restant de cas a été signalé au Canada, au Danemark, en France, en Espagne et dans d’autres pays.

Selon l’OMS, au moins 38 des cas probables ont nécessité une greffe de foie et neuf ont entraîné la mort.

Les autorités sanitaires du monde entier enquêtent sur une augmentation mystérieuse des cas graves d’hépatite – inflammation du foie – chez les jeunes enfants qui a entraîné au moins neuf décès.

Les responsables américains de la santé ont déclaré récemment que l’infection par l’adénovirus, un virus infantile courant, est l’hypothèse principale des cas récents d’hépatite sévère d’origine inconnue chez les enfants.

Les hépatites liées à ce type d’adénovirus ont été presque exclusivement associées à des enfants immunodéprimés.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont également précisé qu’ils enquêtaient sur la possibilité que les infections au Covid-19 jouent un rôle, ainsi que sur d’autres agents pathogènes, médicaments et facteurs de risque.

S.L. (avec MAP)