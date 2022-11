Hassan Iquioussen bientôt expulsé de Belgique

L’imam à controverse, Hassan Iquioussen, a été placé en centre fermé en Belgique, afin d’être éventuellement expulsé. Le secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration a indiqué qu’Iquioussen devra être expulsé vers le Maroc, sauf que le Royaume ne s’est toujours pas prononcé à ce sujet.

Après avoir quitté la France, où il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et d’expulsion vers le Maroc fin août dernier, l’imam avait décidé de s’exiler en Belgique. Hassan Iquioussen avait été arrêté par les autorités belges, avant d’être remis en liberté sous surveillance. Mais il semble qu’il aurait perdu ses privilèges.

La secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, a annoncé mardi que : ʺL’homme a perdu son droit de séjour en France et devait retourner dans son pays d’origine, le Maroc. Il a donc été placé dans un centre de retour fermé en vue de son éloignement du territoireʺ.

Si, dans un premier temps, un tribunal belge a indiqué que le pays ne le remettra pas à la France, la Belgique aurait décidé de prendre les choses en main et de l’expulser. Nicole Moor a déclaré en ce sens : ʺIl ne donne aucun signe qu’il souhaite retourner volontairement. Les autorités françaises réclament toujours le retour de la personne afin de pouvoir l’envoyer au Marocʺ.

Des propos qu’elle justifie par le fait qu’Iquioussen n’aurait ʺpas l’autorisation de séjourner sur le territoire belgeʺ. Reste à savoir quelle sera la réaction du Royaume dans cette affaire, surtout que Hassan Iquioussen est né et a grandi en France et que tous ses enfants et petits-enfants disposent de la nationalité française.

A.O.