Guterres “choqué” par les attaques terroristes en Nouvelle-Zélande

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, s’est déclaré “choqué et consterné” par le double attentat perpétré vendredi contre deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les fidèles.

Guterres “présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au gouvernement et au peuple néo-zélandais”, a indiqué son porte-parole à New York.

Le chef de l’ONU “rappelle le caractère sacré des mosquées et de tous les lieux de culte. En ce jour sacré, il appelle tous les peuples à manifester leur solidarité avec la communauté islamique endeuillée”, a ajouté le porte-parole.

Le Secrétaire général a également réaffirmé qu’il était “urgent de mieux travailler ensemble au niveau mondial pour lutter contre l’islamophobie et éliminer l’intolérance et l’extrémisme violent sous toutes leurs formes”.

De son côté, la Présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, Maria Fernanda Espinosa a condamné fermement ces attaques terroristes, affirmant que cet “acte odieux de violence extrême contre un lieu de culte constitue un crime abjecte”.

Selon elle, “il faut faire davantage pour lutter contre l’intolérance, le discours de haine et l’extrémisme, et ce pour le bien de l’humanité”, a indiqué sa porte-parole.

S.L. (avec MAP)