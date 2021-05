Gunter Pauli vient de sortir Le Modèle Maroc, rédigé A L’INVITATION de l’OCP, dans lequel il présente en 10 chapitres sa vision du modèle de développement pour le Maroc.

Avant d’écrire ce livre pour le Maroc, il a également produit Plan A (avec comme leitmotiv qu’il n’y a pas de plan B) https://www.gunterpauli.com/plan-a.html, un livre dans le même esprit pour l’Argentine cette fois-ci a l’invitation de son President Mauricio Macri. Gunter Pauli est surtout connu pour avoir créé le concept d’Économie Bleue*, dont les principes sont détaillés dans le livre éponyme (traduit en 52 langues). Le livre Le Modèle Maroc présente les usages des principes de l’Économie Bleue appliqués aux spécificités du Maroc et englobe un vaste éventail de secteurs de l’économie.

La sortie de cet ouvrage intervient quelques semaines avant la tenue, en Mai 2021, d’une tournée de L’Économie Bleue du Pr. Gunter Pauli dans plusieurs villes du Royaume, où il ira à la rencontre des élus, de la société civile, du monde académique et surtout des entrepreneurs; le tout avec pour but essentiel de viser ensemble au Bien Commun.

*Les 4 grands principes de l’Économie Bleue détaillés dans le livre éponyme sont:

(1) S’inspirer de la Nature, (2) Changer les règles du jeu, (3) vivre sur son territoire (4) le changement est une constante

Gunter Pauli (1956) est un entrepreneur, un pédagogue et un auteur. Il est à l’origine d’innovations et crée de nouveaux modèles commerciaux (disruptifs). Gunter a accompagné plus de 200 projets au cours du dernier quart de siècle, traduisant des idées avec une science solide en une vision mise en œuvre par l’entrepreneuriat. Gunter adhère à une philosophie résumée dans son livre « The Blue Economy » (2010) traduit dans près de 50 langues. Il propose d’éviter de diviser les opinions centrées sur « pour ou contre ». Il s’efforce plutôt de trouver de meilleures solutions, bien meilleures même !

Il embrasse un changement radical, passant de l’obsession de niveaux d’efficacité toujours plus élevés, de la mondialisation et de prix toujours plus bas, à la résilience et à la capacité de mieux répondre aux besoins fondamentaux de tous, en générant de la valeur avec ce qui est disponible localement.

Il consacre la moitié de son temps à inspirer les enfants avec des fables qui leur permettent de créer un « SuperMonde » que leurs parents n’auraient jamais pu imaginer. Son dernier livre, « The Economy of Happiness », est basé sur la mise en œuvre réussie d’entreprises qui changent la donne, et expose les principes sous-jacents qui permettent de poursuivre avec succès la santé et le bonheur. Il est le fondateur du think thank ZERI, reconnu comme l’un des 10 Think Tanks les plus innovateurs du monde (toutes les années depuis la création du classement par The University of Pennsylvania).