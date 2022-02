Guerre en Ukraine: France, Chine, ONU… Les principales réactions à l’invasion russe

L’annonce par le président russe Vladimir Poutine d’une « opération militaire spéciale » dans l’est de l’Ukraine jeudi, suivie d’explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde, dont ci-après une première synthèse.

.-1- Le président Poutine a autorisé une « opération militaire spéciale » contre l’Ukraine tôt jeudi pour éliminer ce qu’il a appelé une menace sérieuse.

Poutine affirme que son objectif est de démilitariser et de « dénazifier » l’Ukraine, et de « protéger les personnes qui ont été soumises à des brimades et à un génocide… au cours des huit dernières années ». .

-2- Les forces russes ont tiré des missiles sur plusieurs villes ukrainiennes et ont débarqué des troupes sur la côte sud du pays jeudi, selon des responsables et des médias.

-3- Les séparatistes soutenus par la Russie dans la région ukrainienne de Donetsk ont lancé des frappes à grande échelle contre les forces ukrainiennes le long de la ligne de contact, a déclaré jeudi l’agence de presse russe Interfax, citant un porte-parole des séparatistes. –

4- Selon le ministre ukrainien de la Défense, la Russie « a commencé à bombarder intensément les unités ukrainiennes dans l’est, les centres de contrôle militaire et les aérodromes ».

-5- Le conflit déclenché par la Russie en Ukraine « doit s’arrêter maintenant », a imploré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, après une réunion en urgence du Conseil de sécurité.

« Président Poutine, au nom de l’humanité, ramenez vos troupes en Russie! », a lancé le chef de l’ONU, au beau milieu de la session du Conseil de sécurité. « C’est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations unies », a-t-il ajouté.

-6- Le président américain Joe Biden a condamné “l’attaque injustifiée” de l’armée russe lors d’un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. .

8- Le président américain Joe Biden rencontrera ses homologues du Groupe des Sept ce jeudi afin d’élaborer des mesures plus sévères à l’encontre de la Russie après que le président Vladimir Poutine a lancé ce que Biden a appelé « une guerre préméditée » contre l’Ukraine. .

9- Les dirigeants de l’Union européenne discuteront d’un nouveau train de sanctions contre la Russie lors d’une réunion d’urgence qui se tiendra plus tard dans la journée de jeudi, a indiqué l’UE dans un communiqué.

.10- Une « réunion extraordinaire » du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, son organe exécutif, est convoquée jeudi à 15H00 (14H00 GMT) au siège de l’organisation paneuropéenne à Strasbourg après l’attaque russe de l’Ukraine.

Le Comité des ministres, où siègent habituellement les représentants permanents des 47 États membres de l’organisation, « discutera des prochaines étapes de sa réaction à l’attaque russe contre l’Ukraine », a précisé le porte-parole du Conseil Daniel Holtgen. .

11- La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a promis que Berlin et ses alliés allaient mettre en œuvre « les sanctions les plus sévères » contre la Russie.

« Nous allons aujourd’hui nous coordonner au sein de l’UE, de l’Otan et du G7 et nous allons mettre en œuvre le paquet complet de sanctions les plus sévères », a assuré la cheffe de la diplomatie, avertissant que ces sanctions auraient des « répercussions » sur l’économie allemande.

.12- « La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine », a réagi le président Emmanuel Macron, en appelant Moscou à « mettre immédiatement fin à ses opérations militaires ».

« La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre », a ajouté le chef de l’État français dans deux tweets.

13- Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné les « événements horribles en Ukraine », estimant que le président russe Vladimir Poutine « a choisi la voie de l’effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée ».

14- Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a condamné l' »attaque téméraire et non provoquée » de la Russie contre l’Ukraine, avertissant qu’elle mettait en péril d' »innombrables » vies. Les ambassadeurs de l’OTAN tiendront une réunion d’urgence jeudi.

15- La Chine a indiqué qu’elle « suivait de près » la situation en Ukraine, s’abstenant de condamner Moscou et appelant à éviter une escalade.

« Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle », a indiqué devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, sans condamner la Russie.

