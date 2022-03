Guerre en Ukraine: 2.037 objets de l’infrastructure militaire détruits

Les forces armées russes ont détruit 2 037 objets de l’infrastructure militaire ukrainienne depuis le début de l’opération, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

Parmi les objectifs visés figurent 71 postes de commandement et centres de communication des forces armées ukrainiennes, 98 systèmes de missiles anti-aériens et 61 stations radar, a précisé le même responsable lors d’un briefing.

En outre, quelque 66 avions au sol et 16 avions dans les airs ont été touchés, tandis que 708 chars et autres véhicules de combat blindés, 74 lance-roquettes multiples, 261 pièces d’artillerie de campagne et mortiers, 505 unités de véhicules militaires spéciaux ainsi que 56 véhicules aériens sans pilote ont également été détruits, a-t-il ajouté.

La Russie a utilisé des armes de précision à longue portée pour détruire un dépôt de munitions en Ukraine, où étaient stockés des systèmes de missiles antichars Javelin et NLAW, a indiqué Konashenkov.

