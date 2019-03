Grosse panique sur un vol de la Turkish Airlines

Décidément, c’était un week-end a éviter pour prendre l’avion… Juste avant le drame d’Ehiopian Airlines, les passagers d’un d’un Boeing 777 de la Turkish Airlines reliant Istanbul à New York ont eu la peur de leur vie.

Sur les 326 passagers et 21 membres d’équipage, une dizaine ont même été hospitalisée. Selon nos confrères du Parisien, “l’appareil a été pris dans une très forte zone de turbulences”, quarante-cinq minutes avant son atterrissage.

Les passagers ont cru que l’avion était en chute libre! “On a senti de faibles turbulences. Et tout d’un coup, on a eu l’impression que l’appareil tombait. Des gens n’avaient pas leur ceinture. Un autre était dans les toilettes. Ils se sont cognés au plafond et aux parois. C’était spectaculaire”, déclare un témoin.

Le Boeing s’est finalement posé à New York et les blessés, dont un enfant, ont été pris en charge. “La majorité des passagers souffrent de bosses, d’ecchymoses et de coupures”, a indiqué Steve Coleman, porte-parole de l’aéroport JFK, ajoutant qu’une hôtesse a eu la jambe cassée.

Notons par ailleurs qu’un réacteurs d’un Airbus A380 d’Air France, qui effectuait la liaison Abidjan-Paris samedi avec 501 passagers, est tombé en panne. L’appareil a fait demi-tour et les passagers ont eu des sueurs froides, étant donné que l’appareil tanguait. “Nous volions au-dessus du Niger, d’après l’écran de géolocalisation. J’ai vu une boule de feu pendant quelques secondes et j’ai entendu un grand bruit du côté gauche”, a déclaré à l’AFP un journaliste de l’agence Bloomberg.

Dimanche, aucun des 149 passagers et 8 membres d’équipage à bord n’a survécu au crash du Boeing 737 qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi.

Le Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait un vol régulier à destination de Nairobi, s’est écrasés 6 minutes après son décollage de l’aéroport d’Addis-Abeba près de Bishoftu à 60 km de la capitale, avait précisé l’agence ENA. Décidément, c’était un week-end a éviter pour prendre l’avion.

S.L.

WATCH: passengers with bloodied faces; blood smeared on overhead cabin. 29 injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight; gashes on heads to a broken leg. 10 people taken to hospital. Video courtesy Sead Nikaj pic.twitter.com/6SbhkGuqkp — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 10, 2019

#Breaking: Just in – At least 32 people hurt by severe mid-air turbulence on flight landing at #JFK Airport, from Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777. FAA announced. Video Credit: @Van_Tieu pic.twitter.com/u7w0zQ77eX — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 10, 2019