Grippe saisonnière: une responsable de l’OMS recommande de se faire vacciner

Une responsable au sein de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé, ce vendredi, de faire vacciner les enfants contre la grippe saisonnière, les femmes enceintes, le personnel de santé, ainsi que les personnes qui souffrent d’une maladie chronique.

Avec l’arrivée de la saison hivernale, la propagation de la grippe saisonnière pourrait constituer un poids supplémentaire pour les catégories vulnérables et les systèmes de santé, a mis en garde la directrice du département de vigilance et de réponse à l’OMS.

Selon celle-ci, le virus de la grippe affecte 1 milliard de personnes dans le monde et ce, chaque année.

Le vaccin contre la grippe saisonnière est utilisé depuis près de 50 ans, a-t-elle poursuivi, notant qu’il ne produit pas d’effets secondaires graves.

Toutefois, il se peut que certaines régions du monde soient confrontées à une pénurie de vaccins, notamment à cause d’une demande accrue, a-t-elle mis en garde. Et de souligner que les recommandations de l’OMS pour se prémunir contre le COVID-19 (distanciation physique et lavage fréquent des mains) peuvent constituer la meilleure prévention contre le virus de la grippe.

