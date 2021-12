Google: voici les termes les plus recherchés en 2021

C’est la grande valse des rétrospectives 2021 et tout le monde se prête au jeu. Sur les réseaux sociaux, les feeds sont remplis de résumés annuels. Spotify, Facebook, Instagram et Google offrent un aperçu des hauts et des bas de 2021 à travers l’analyse des activités des internautes.

Comme à chaque fin d’année, le moteur de recherche le plus populaire au monde publie un rapport sur les tendances et thèmes clés les plus recherchés, et sans surprise, la covid-19 a fortement impacté les internautes du monde entier.

Selon Google, un terme a été recherché « plus que jamais » dans le monde, avec un pic en janvier : «doomscrolling». Pour les plus curieux, ce terme désigne l’action de faire défiler continuellement l’écran de son téléphone dans l’attente d’autres mauvaises nouvelles.

Pour de nombreuses personnes dans le monde, 2021 était une année d’incertitude et de détresse. Et pour s’en sortir de cet état d’esprit, le «monde» a cherché «comment maintenir la santé mentale» et «comment guérir», révèle le rapport du moteur de recherche.

Autres signes que les internautes ont accordé plus d’attention à la santé mentale, sont les recherches liées aux termes « body positivity » et « affirmations », qui ont été recherchés cette année plus que jamais auparavant. Mais il n’y a pas que la santé mentale qui ressort de l’analyse des recherches sur Google, les internautes se sont aussi interrogés sur le bien-être de la planète.

De l’ouragan Ida, aux sécheresses et aux gigantesques incendies de forêt, le monde a été témoin des effets dévastateurs du changement climatique en 2021.

Les utilisateurs du moteur de recherche ont cherché, en 2021, des moyens plus écologiques et plus efficaces de vivre. Les recherches sur « comment conserver », « durabilité » et « l’impact du changement climatique » ont atteint un niveau record dans le monde entier.

Suite aux répercussions du coronavirus, l’incertitude a plané sur l’année 2021. Pour plusieurs personnes, la pandémie a été une période pour réévaluer leurs priorités, les poussant à poursuivre des carrières plus épanouissantes ou simplement à chercher un meilleur salaire ailleurs.

Pour ce faire, les internautes se sont tournés vers Google et ont cherché de nouvelles opportunités d’entreprenariat, en cherchant « comment créer une entreprise ». D’autres se sont intéressés au Bitcoin comme une nouvelle manière de gagner de l’argent.

Pandémie oblige, plusieurs pays dans le monde ont été confinés. Comme la plupart des internautes passent leur temps à l’intérieur, les films et séries en streaming ont été fortement consommés en 2021.

Squid Game, la série sud-coréenne qui s’est imposée sur Netflix, a été la plus recherchée dans le monde. Elle est suivie dans ce classement par « Lupin », autre série Netflix, française cette fois.

Étant une année riche en événements sportifs, le sport a suscité beaucoup d’intérêt chez les internautes en 2021. Les huit premières recherches du classement Google ont porté sur les sports notamment le cricket, le basket et la NBA (ligue professionnelle de basket nord-américaine) ainsi que les grandes compétitions internationales telles que la Copa América et l’Euro 2021.

S.L. (avec MAP)