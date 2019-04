Gilets jaunes: une centaine d’arrestations ce samedi à Paris

Une centaine de personnes ont été arrêtées samedi, dans le cadre de la 23ème journée de mobilisation des « gilets jaunes », une journée qualifiée de « compliquée » par les autorités.

Selon la préfecture de Paris, 126 personnes ont été interpellées en milieu de journée et plus de 11.000 contrôles préventifs ont été réalisés. Les autorités, qui craignent le retour des casseurs et s’attendent à une journée « compliquée », ont mobilisé un important dispositif policier en prévision à tout débordement.

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a été reçu ce samedi à midi par le président Emmanuel Macron, pour un «point de situation» sur cette nouvelle journée de mobilisation, rapportent des médias du pays. Castaner avait prévenu, vendredi lors d’une conférence de presse, que les «casseurs se sont à nouveau donné rendez, samedi, dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris ».

Dans la capitale, où plus de 5000 forces de l’ordre ont été déployées, deux secteurs ont été interdits à la manifestation: les Champs-Elysées mais aussi Notre-Dame et ses abords après l’incendie qui a en partie détruit la cathédrale. Le ministère de l’Intérieur a également prévu des réserves d’hommes disponibles au cas où la situation venait à s’aggraver.

Dans l’est parisien, quelques milliers de «gilets jaunes» étaient rassemblés vers midi à Bercy, un des points de rassemblement de cette nouvelle mobilisation.

Des interdictions de manifester sur des sites sensibles de plusieurs autres villes de France ont été également décidées.

Sur l’ensemble du territoire français, un imposant dispositif sécuritaire fort de 60.000 policiers et gendarmes a été mobilisé.

Ce nouvel acte des « Gilets jaunes », intervient alors que le Président Emmanuel Macron, qui devait annoncer lundi dernier une première série de mesures, très attendues, prises au terme du grand débat national lancé dans le sillage de la crise des « gilets jaunes », a du modifier son agenda chamboulé par l’incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris.

Samedi dernier, l’acte XXII des « Gilets jaunes » avait rassemblé 31.000 manifestants dans toute la France contre 22.300 une semaine auparavant, selon le ministère de l’Intérieur.

S.L. (avec MAP)