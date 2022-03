Gifle de Will Smith: l’Académie ouvre une enquête

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a condamné lundi « les actions » de l’acteur Will Smith, qui a frappé le comédien Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars dimanche.

« Nous avons officiellement entamé un examen formel de l’incident et nous envisagerons d’autres actions et conséquences conformément à nos statuts, à nos normes de conduite et à la loi californienne », a indiqué l’Académie dans un communiqué.

L’Académie avait tweeté plus tôt lundi qu’elle « ne tolère pas la violence sous quelque forme que ce soit », mais sans nommer Smith.

De son côté, la police de Los Angeles a déclaré dans un communiqué, tôt lundi, qu’elle était au courant de l’incident. « L’individu impliqué a refusé de déposer un rapport de police », a indiqué le LAPD, en référence à l’acteur Chris Rock.

La réaction de l’Académie intervient après que l’incident eut suscité un tollé sur les réseaux sociaux et les médias, beaucoup d’Américains se disant choqués du comportement de Will Smith.

Dimanche soir, Will Smith, l’une des plus célèbres star de Hollywood, est monté sur scène et a giflé Rock après que l’humoriste ait fait une plaisanterie sur l’épouse de Smith, Jada Pinkett Smith. L’incident surréaliste a choqué les téléspectateurs, alors que les acteurs présents sur place sont restés sidérés.

Les organisateurs des Oscars ont été critiqués pour avoir permis à Will Smith de remonter sur scène quelques minutes plus tard pour recevoir l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “La méthode Richards ». Selon CNN, qui cite des sources sous couvert d’anonymat, les dirigeants de l’Académie ont « fortement envisagé » de retirer Will Smith de la diffusion des Oscars après l’incident.

S.L. (avec MAP)