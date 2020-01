Fusillade en Allemagne: plusieurs morts et blessés

La police allemande a fait état de la mort de six personnes dans la fusillade produite à la mi-journée dans le sud-ouest du pays.

Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans cette fusillade survenue à Rot am See, a précisé la même source. Selon la police, les “premières informations” révèlent que le suspect, “un Allemand”, et les victimes appartiennent à la même famille.

Les victimes participaient à une “réunion de famille”. Le tireur a agi seul et il n’y a aucun indice de l’éventuelle existence d’un complice, selon les médias allemands.

Un dispositif sécuritaire important a été mis en place par la police suite à la fusillade.

S.L. (avec MAP)