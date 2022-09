Funérailles d’Elizabeth II: le monde se rassemble à Londres

La Reine Elizabeth II sera inhumée lundi aux côtés du Prince Philip, alors que le monde entier se rassemble à Londres pour rendre hommage à sa longue vie « dédiée au service de la nation britannique ».

La vie de la défunte sera commémorée par des funérailles d’État, au cours desquelles des dignitaires du monde entier, des chefs religieux et l’ensemble de sa famille rendront hommage à sa « foi et à son engagement », à son « amour pour sa famille » et à son « sens du devoir et du dévouement envers son peuple ». Lors d’un service funèbre plus intime à la chapelle Saint-Georges de Windsor, les fidèles se rappelleront comment, « au milieu de notre monde en mutation rapide et souvent troublé, sa présence calme et digne a donné confiance pour affronter l’avenir, comme elle l’a fait, avec courage et espoir ».

Les funérailles de la Reine, qui débuteront à 11 heures à l’abbaye de Westminster à Londres, se termineront par un service funéraire privé et « personnel » à la chapelle commémorative du Roi George VI au château de Windsor, où elle rejoindra son père, sa mère, sa sœur et son mari, le duc d’Édimbourg. Lorsque le cercueil quittera l’abbaye pour la dernière fois, 70 ans après l’accession au trône de la reine, son cornemuseur jouera « Sleep, dearie, sleep ».

Des centaines de milliers de personnes sont attendues sur le parcours de 35 kilomètres de Londres jusqu’à Windsor à l’ouest de la capitale.

S.L. (avec MAP)