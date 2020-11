France: vers une sortie progressive du confinement

Le Président français Emmanuel Macron, réunit, mercredi matin à l’Élysée, un nouveau Conseil de défense consacré à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus, avant un Conseil des ministres prévu le même jour.

La France a franchi mardi la barre des deux millions de cas confirmés du Covid-19, avec 45.552 nouveaux cas enregistrés en 24 heures et 437 décès recensés à l’hôpital pour un bilan total d’au moins 46.273 morts. Toutefois, les autorités sanitaires font état d’une amélioration sur le front sanitaire avec la stabilisation des cas admis en réanimation, au total 4.854 patients Covid.

Récemment, le ministre de la Santé a affirmé que le pays était en train de reprendre « le contôle de l’épidémie » du Covid-19. « Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique », a assuré Olivier Véran.

Toutefois et bien que les indicateurs révèlent un certain fléchissement de la deuxième vague, avec un taux estimé de reproduction du virus (estimation du nombre moyen de personnes qu’un malade contamine) qui est repassé sous la barre du « 1 », le gouvernement considère qu’il serait « irresponsable de lever et même d’alléger, pour le moment, le dispositif de confinement maintenu au moins jusqu’au premier décembre.

En revanche, l’exécutif, sous la pression du milieu économique et des élus, a laissé entrevoir un possible allégement des mesures strictes pour les fêtes de fin d’année

Selon les médias de l’hexagone, le chef de l’Etat français devrait s’exprimer prochainement sur une possible levée du confinement. Emmanuel Macron devrait donner une allocution, dans le courant de la semaine prochaine, afin de présenter aux Français sa stratégie de sortie « progressive » du confinement. La dernière fois qu’il s’était exprimé, c’était le 28 octobre pour annoncer « le retour du confinement », afin d’enrayer l’épidémie.

A un mois des fêtes de fin d’année, dont l’organisation et la préparation restent toujours suspendues à l’évolution de la circulation du virus, le président français exposera sa « stratégie de sortie progressive du confinement », croient savoir les médias du pays.

Mardi, devant les députés, le Premier ministre Jean Castex a esquissé la stratégie du «déconfinement bis», sur laquelle planche actuellement le gouvernement. Tout en défendu sa gestion de la crise sanitaire, Jean Castex a dessiné les contours d’une sortie du confinement plus «progressive» que la précédente.

Samedi, dans une interview au journal Le Monde, il avait annoncé que l’exécutif travaille sur une stratégie de lutte contre le Covid-19, pouvant aller jusqu’à l’été. Cette stratégie, qui devrait être présentée fin novembre, repose sur un principe : « vivre avec le virus sur le temps long », a indiqué le Premier ministre français. « Tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu », a-t-il ajouté.

S.L. (avec MAP)