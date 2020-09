France: Valéry Giscard d’Estaing hospitalisé

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing a été admis ce lundi après-midi dans un hôpital parisien, rapportent les médias du pays qui citent son entourage.

Son directeur du cabinet, Olivier Revol, a confirmé au journal Le Monde que Valéry Giscard d’Estaing a été admis à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris, « dans l’après-midi, vers 15 heures », sans pour autant communiquer la raison de cette hospitalisation.

D’après le journal Le Parisien, l’ancien chef de l’Etat français, (1974-1981), serait dans un service de réanimation pour des problèmes respiratoires.

Sollicité par des médias de l’hexagone, son fils Louis a indiqué n’avoir « aucun commentaire à faire » sur l’état de santé de son père. « Il a un certain âge, avec des moments plus ou moins en bonne forme. Pour le reste, c’est de l’interprétation », a dit Louis Giscard d’Estaing, précisant avoir vu son père dimanche et qu’il n’y avait « pas de problème pour le moment ».

Âgé de 94 ans, Valéry Giscard d’Estaing avait fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019, lors des obsèques à Paris de l’ancien président français Jacques Chirac.

M.S. (avec MAP)