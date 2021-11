France: une professeure suspendue pour refus de port de masque

Une enseignante de langue française a été suspendue de son travail pour une semaine, à cause de son refus catégorique de porter le masque de protection contre le nouveau coronavirus, en classe pensant ses cours.

Le collège Sonia Delauney, commune de Gouvieux dans l’Oise, a pris cette décision, pour le moins inédite, à l’encontre de l’enseignante Anne- Claire Rossignol car celle-ci a refusé de continuer à porter le masque de protection pendant ses cours, sachant toutefois qu’elle a bel et bien bénéficié du vaccin contre la covid-19.

Cette professeure de français a commenté sa suspension à titre conservatoire, en revendiquant son refus et en évoquant des raisons pédagogiques, dans une vidéo via sa chaîne Youtube. Aussi-a-t-elle écrit: « Les élèves ont besoin d’affectivité et c’est ce que j’essaie de leur apporter en classe. Chose impossible quand on porte un masque. Je voudrais que mes collégiens me voient, c’est un besoin primaire car il est impossible de communiquer et d’assurer un enseignement efficient avec le port du masque ».

De même qu’elle considère que le masque est » néfaste » et complique, voire compromet, les apprentissages des élèves. Il faudrait reconnaître le métier d’enseignant comme exempt du port du masque, à l’instar de ce qui est permis aux présentateurs de télévision et aux avocats, par exemple, a encore souligné Anne-Claire Rossignol.

Agée de 45 ans, la professeure de français avait déjà signalé les raisons invoquées pour le non-port du masque en classe, par courriels au mois d’octobre dernier, à l’adresse du ministre de l’Education national et du rectorat, notamment, mais sans avoir reçu de réponse, selon ses dires.

Et le lundi 8 novembre courant, elle a assuré son cours sans porter de masque, ce qui lui a valu cette suspension d’une semaine, décidée par la direction du collège Sonia-Delauney de Gouvieux. Suspension dont elle a prévenu ses collégiens, qui n’étaient pas au courant, via un enregistrement vidéo.

Larbi Alaoui