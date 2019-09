France: un homme fonce délibérément en voiture sur une mosquée

Un homme a foncé délibérément en voiture, samedi dans la soirée, sur une mosquée de la ville de Colmar, dans le nord-est de la France, sans faire de blessés.

Selon les médias du pays qui citent la préfecture du Haut-Rhin, l’individu a foncé volontairement sur l’entrée de la Grande Mosquée de Colmar, avant de sortir de sa voiture et de s’automutiler, tout en tenant des propos incohérents.

Il a par la suite pénétré dans l’enceinte du lieu de prière avant d’être interpellé par la Brigade anti-criminalité (BAC).

Grièvement blessé, l’individu a été a été admis à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale. “Il sera examiné par un psychiatre dès que possible”, a déclaré la procureure de la République de Colmar, estimant qu’à première vue, il souffrirait “de problèmes psychiatriques”.

« Il sera placé en garde à vue et entendu dès que possible et on en saura plus sur ses motivations” , a-t-elle ajouté.