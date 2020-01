France: un 4ème cas de coronavirus identifié

Un quatrième cas de coronavirus 2019-nCoV a été identifié en France, a annoncé ce mardi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors d’une conférence de presse.

Il s’agit d’un touriste chinois âgé d’environ 80 ans et originaire de la province de Hubei, a précisé le responsable.

Le patient est hospitalisé en réanimation à Paris dans “un état sévère”, a-t-il ajouté.

Des recherches ont été lancées pour identifier d’éventuels “cas contact”, chez des personnes qui auraient été en contact avec le patient, a indiqué le directeur général de la santé.

La France va rapatrier par voie aérienne ses ressortissants le souhaitant de la ville chinoise de Wuhan, foyer de l’épidémie du coronavirus, a annoncé mardi le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Un premier vol partira mercredi de Paris pour revenir probablement jeudi avec des personnes qui ne présentent pas de symptômes et qui seront surveillées et mises sous quatorzaine, a indiqué Djebbari

Un second vol dont les dates sont à déterminer va rapatrier des personnes porteuses possiblement du virus qui seront médicalisées à Paris, selon lui.

La commission européenne a de son côté annoncé plus tard dans la journée qu’au moins 250 Français et plus de 100 ressortissants d’autres pays européens vont être rapatriés à bord de deux avions de Wuhan, et que “seuls des citoyens sains ou asymptomatiques seront autorisés à voyager.

Les 3 premiers cas confirmés du coronavirus en France avaient été annoncés vendredi soir par la ministre de la santé. Il s’agit d’un cas à Bordeaux et de deux hospitalisés à Paris.

M.D. (avec MAP)