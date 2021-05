France: saisie de 12 tonnes de cannabis et 2,5 tonnes de cocaïne en un mois (ministre)

Un total de 12 tonnes de cannabis et 2,5 tonnes de cocaïne ont été saisies en mars dernier en France, a annoncé mercredi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Les quantités des drogues confisquées ont doublé par rapport au mois de février, a expliqué le ministre lors de la conférence mensuelle sur les chiffres de l’activité des forces de l’ordre, saluant des « résultats impressionnants ».

Douze tonnes de cannabis ont été saisies en mars contre « 6,2 tonnes » en février, et « 2,5 tonnes de cocaïne », contre « une tonne » en février, a précisé M. Darmanin, ajoutant que les les saisies d’héroïne ont triplé avec 237 kilos, contre 81 kilos en février.

Ces chiffres « on les doit aux policiers et gendarmes qui de plus en plus harcèlent les points de deal, occupent le terrain », s’est-il réjoui, faisant état également du démantèlement de « 1.442 trafics » en mars alors que « 1.636 trafiquants ont été mis en cause » contre « 1.509 ».

Depuis le 1er janvier, 1.742 opérations visant le démantèlement de points de deal ont été menées sur l’ensemble du territoire national, a indiqué le locataire de la Place Beauvau, ajoutant que 2.961 personnes ont été interpellées lors de ces opérations.

« Nous menons une guerre contre les trafics. Depuis plusieurs mois, nous regagnons du terrain sur les trafiquants et l’excellent mois de mars en est encore la preuve », a écrit le ministre sur Twitter, saluant un engagement « total » des forces de la police nationale et de la gendarmerie.

En 2020, des saisies record de produits stupéfiants ont été opérées en France: 96 tonnes de cannabis, 13 tonnes de cocaïne, 1,1 tonne d’héroïne, 1,2 million de comprimés d’ecstasy et 700 kg d’amphétamines, selon des chiffres officiels.