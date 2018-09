France: Saad Lamjarred convoqué par la Justice

De Paris, l’avocat Majid Bouden a apporté des éclaircissements. “Les accusations sont très graves et la justice française ne lui fera pas de cadeau s’il est coupable. Ce n’est pas parce qu’il a été libéré qu’il est innocent. D’autant plus que la France accorde beaucoup d’importante à la cause féminine. Saad Lamjarred risque de 15 à 20 ans de prison ou encore la prison à vie”, affirme l’avocat.

Saad Lamjarred avait été mis en examen pour “viol” par le juge d’instruction. Le juge des libertés et de la détention avait ensuite décidé de placer le chanteur sous contrôle judiciaire. C’est dans l’établissement de Saint Tropez “Ermitage” qu’il a été interpellé suite à une accusation de viol. La plaignante est née en 1989. Elle est originaire des Alpes-Maritimes et travaillait à Saint-Tropez en tant que saisonnière.