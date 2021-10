France: près de 1200 classes fermées à cause du covid-19

Quelque 1180 classes, essentiellement du premier degré, étaient actuellement fermées en France à cause de la détection de cas de Covid-19, soit 0,22% des 527.000 classes françaises, a annoncé vendredi le ministère de l’Éducation nationale dans son bilan hebdomadaire.

La semaine dernière, ce nombre s’élevait à 1254, tandis que six établissements scolaires; cinq écoles et un collège situés dans les académies de Bordeaux, Toulouse, Orléans-Tours et Versailles, ont dû fermer totalement leurs portes, a ajouté le ministère.

Par ailleurs, la même source indique que du 4 au 11 octobre, 401.032 tests salivaires ont été proposés et 205.229 réalisés, ajoutant que 9.123 établissements ont proposé un parcours vaccinal depuis la rentrée de septembre.

Si dès ce vendredi, les tests deviennent payants pour les personnes majeures non-vaccinées ne disposant pas d’ordonnance, ils resteront gratuits en milieu scolaire.

À partir de lundi prochain, les élèves des écoles élémentaires de 79 départements seront exemptés du port du masque en intérieur, contrairement à ceux des 22 autres départements de l’Hexagone et d’outre-mer, dans le cadre de l’allégement des mesures de lutte contre la pandémie en raison de l’amélioration des indicateurs sanitaires qui se poursuit depuis plusieurs semaines.

