France: Paris croule sous 10.000 tonnes de déchets

Par LeSiteinfo avec MAP

Le seuil symbolique des 10.000 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de Paris a été franchi, vendredi, selon la mairie de la capitale, au douzième jour de la grève des éboueurs contre la réforme controversée des retraites en France.

Alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, assure que la réquisition des agents de propreté de la ville qu’il a ordonnée jeudi « fonctionne et permet de ramasser ces poubelles », la mairie de la capitale affirme qu’ »aucune benne n’est sortie « dans les arrondissements où le ramassage est assuré par les agents municipaux.

Trois sites du syndicat de traitement des ordures ménagères dans Paris et une grande partie de sa banlieue, Syctom, font l’objet de blocages, ce qui impacte l’ensemble de la collecte des déchets à la capitale et explique les nombreuses poubelles débordantes qui peuvent jusqu’à entraver la circulation des piétons et attirer rats et cafards.

Lors d’une assemblée générale, les éboueurs et agents de propreté de la ville de Paris ont voté, mardi, la reconduction de la grève « au moins jusqu’au 20 mars »,

Les agents municipaux en charge de la propreté de Paris sont déterminés à ne pas lâcher face à la réforme des retraites voulue par le gouvernement, qui introduit, entre autres, le recul de deux ans de l’âge de départ à la retraite.