France: nouveau coup d’accélérateur à la vaccination

La campagne de vaccination en France va être accélérée dès la semaine prochaine avec la possibilité pour les personnes de plus de 50 ans de recevoir une injection dès le 10 mai, a annoncé jeudi le président français Emmanuel Macron.

« À partir de lundi 10 mai, les vaccinations commenceront pour nos concitoyens de plus de 50 ans », a déclaré le chef de l’Etat lors de l’inauguration du premier vaccinodrôme de Paris.

« On va baisser l’âge d’accès au vaccin », a-t-il promis, faisant observer que les rendez-vous pourront être pris dès ce vendredi pour cette tranche de la population.

Emmanuel Macron a annoncé par la même occasion que la vaccination sera ouverte « sans limite d’âge » à partir du 12 mai quand il reste des doses disponibles.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à ne pas « gâcher » de doses, à « optimiser et être sûr que toutes les doses seront pleinement utilisées », a-t-il assuré.

Ainsi, « à partir de mercredi 12 mai, vous pourrez regarder la veille sur le site de Doctolib les doses qui sont disponibles. Et s’il y a, à l’endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d’âge », a ajouté le président français.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé a indiqué que la vaccination sera ouverte dès ce jeudi aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de pathologies qui leur font courir un «très haut risque de forme grave» de Covid-19.

La DGS souligne également que les 16-17 ans peuvent être vaccinés s’ils sont considérés comme « proche » d’une personne immunodéprimée.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 16.763.053 personnes ont reçu au moins une injection (soit 25 % de la population totale et 31,9 % de la population majeure) et 7.148.514 personnes ont reçu deux injections (soit 10,7 % de la population totale et 13,6% de la population majeure).

Le gouvernement français s’est fixé pour objectif de vacciner 30 millions de personnes d’ici l’été, dont 20 millions à la mi-mai.

S.L. (avec MAP)