France: nouveau coup d’accélérateur à la campagne de vaccination

La campagne vaccinale connaît à partir de ce lundi un nouveau coup d’accélérateur en France, avec son élargissement aux personnes âgées de 50 ans et plus sans condition, cinq jours plus tôt qu’initialement prévu.

De même, à partir de mercredi, la vaccination sera ouverte « sans limite d’âge » quand il reste des doses disponibles.

Les injections seront accessibles à toutes les personnes lorsqu’un créneau sera disponible la veille pour le lendemain sur les plateformes de prises de rendez-vous.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à ne pas « gâcher » de doses, à « optimiser et être sûr que toutes les doses seront pleinement utilisées », comme souligné par le Président Emmanuel Macron.

Le gouvernement français s’est fixé pour objectif de vacciner 30 millions de personnes d’ici l’été, dont 20 millions à la mi-mai.

Selon Stanislas Niox-Château, le patron de Doctolib, une plate-forme de prise de rendez-vous médiaux, la barre des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une injection mi-mai (contre plus de 17,8 millions actuellement) devrait être atteinte «le 17 mai».

L’exécutif français, qui mise sur la vaccination pour parvenir à une immunité collective, entend poursuivre la levée progressive des restrictions sanitaires, avec notamment, le 19 mai, la réouverture des magasins non essentiels, des lieux culturels et des terrasses.

Ce lundi, il soumettra aux députés son projet de sortie de crise sanitaire qui prévoit la levée progressive des restrictions, mais également de nouvelles mesures comme le « pass sanitaire ».

C’est la deuxième fois en un an que le gouvernement présente un régime transitoire de sortie de l’état de l’urgence. Au début de l’été 2020, députés et sénateurs avaient voté un texte dont les bases étaient similaires à celui qui sera examiné à l’Assemblée nationale, puis au Sénat le 18 mai.

Sur le front sanitaire, la lente décrue se confirme. Dimanche, le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation continuait de reculer passant sous la barre des 5.000. Le taux de positivité a lui aussi décliné à 5,8% contre 6,2% la veille, selon les chiffres de Santé publique France.

Quant au nombre de décès à l’hôpital, il s’est chiffré à 116 dimanche contre 176 samedi et 227 vendredi, portant le nombre total des morts du Covid à 106.421 en France.

S.L. (avec MAP)