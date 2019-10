France: Nicolas Sarkozy renvoyé devant la justice

Nicolas Sarkozy sera bien jugé pour «financement illégal de campagne électorale». La Cour de cassation a en effet confirmé ce mardi le renvoi devant un tribunal correctionnel de l’ancien président français pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012 dans l’affaire dite «Bygmalion». Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé le seuil des dépenses électorales de plus de 20 millions d’euros. L’ancien président risque un an de prison et 3750 euros d’amende.

Sarkozy doit par ailleurs comparaître aussi pour «trafic d’influence» et «corruption» dans le cadre d’une autre affaire.

A noter que Jacques Chirac était le seul président à avoir été jugé dans une affaire politico-financière. Il avait écopé de deux ans de prison avec sursis en 2011 pour une affaire d’emplois fictifs à la mairie de Paris.

S.L.