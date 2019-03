France: Mounir Mahjoubi quitte le gouvernement

Le président français Emmanuel Macron a mis fin aux fonctions de trois membres de son gouvernement, a annoncé ce mercredi l’Elysée.

« Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes; M. Benjamin Griveaux, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement et M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique », a indiqué la présidence française dans un communiqué.

Natalie Loiseau a été investie mardi tête de liste LREM pour les élections européennes du 26 mai prochain, alors que Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi briguent tous deux l’investiture de LREM pour les municipales de 2020, dont le candidat doit être désigné en juin prochain.

Dans son communiqué, l’Elysée n’a pas précisé si ces départs vont donner lieu à un remaniement ministériel.

S.L. (avec MAP)