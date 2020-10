France: Macron n’écarte pas le recours à « plus de restrictions »

Le président français Emmanuel Macron n’a pas écarté, ce mercredi soir, le recours à « plus de restrictions » pour freiner la propagation inquiétante du nouveau coronavirus dans plusieurs régions du pays.

« Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, et où l’on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celle qu’on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône où dans Paris et la petite couronne », a déclaré le chef de l’Etat lors d’un entretien télévisé, en marge de son déplacement dans les Alpes-Maritimes, suite aux intempéries ayant ravagé cette région vendredi dernier.

Il a fait état de « légers mieux dans des territoires où on a réussi, dans des stratégies collectives », déplorant que « le virus circule plus vite depuis plusieurs semaines ».

Macron a évoqué sans plus de précisions des restrictions à l’image de celles mises en place notamment dans la métropole Aix-Marseille, ou à Paris et sa petite couronne.

Le chef de l’Etat a présidé mercredi un conseil de défense consacré à l’épidémie de la Covid-19, dont les conclusions et les éventuelles nouvelles mesures seront annoncées jeudi par le ministre de la Santé.

« La stratégie est aussi de responsabiliser nos concitoyens. Nous ne sommes pas, et nous ne serons pas pour plusieurs mois, dans un temps normal. Il faut être responsables les uns des autres, il faut prendre soin de nos aînés, de nos soignants, qui sont sous une très forte pression », a-t-il dit.

Un total de 18.746 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés ces dernières 24 heures en France, ce qui constitue un record depuis la mise en place des tests à grande échelle dans le pays, a annoncé l’agence Santé Publique France, qui a fait également état de 80 nouveaux décès.

D’après les chiffres officiels, 7.563 personnes sont actuellement hospitalisées en France pour une contamination à la Covid-19, avec 138 patients admis au cours des dernières 24 heures.

