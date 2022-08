France : l’imam Hassan Iquioussen expulsé vers le Maroc (PHOTO)

Le Conseil d’État français a donné son feu vert pour l’expulsion d’Hassan Iquioussen vers le Maroc. L’imam avait créé la polémique en raison de quelques sorties “jugées extrémistes”. Le Conseil d’État a ainsi indiqué, dans un communiqué publié ce mardi 30 août, que les « propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion ». Le Conseil d’État a rajouté que « cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquiousse ».

De son côté, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outres-Mer, s’est exprimé via son compte Twitter concernant cette décision. Le ministre a ainsi écrit que « le Conseil d’État valide l’expulsion de M. Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes». Le ministre estime que «C’est une grande victoire pour la République» et se réjouit : «Il sera expulsé du territoire national ».

A.O.

