France: les vacances d’une ministre à Marrakech provoquent un tollé

La ministre française de la Transition écologique et solidaire passe ses vacances de fin d’année au Maroc, plus exactement dans la ville ocre. Et le séjour marocain d’Elisabeth Borne, dépasse les… bornes, selon des médias hexagonaux, ainsi que de nombreux internautes français.

Aussi, l’indignation est-elle grande en France, pointant ce déplacement inopportun, à l’heure où la France connaît des turpitudes inhérentes à la situation de grèves incessantes dans différents secteurs.

Et parmi ces problématiques, la paralysie du secteur du transport (SNCF et RATP), causée essentiellement par la réforme des retraites, décidée par le gouvernement du Premier ministre français, Edouard Philippe.

Les Français, indignés et en colère contre le séjour à Marrakech d’Elisabeth Borne, expliquent leur mécontentement par le fait que la ministre aurait dû rester en France afin de contribuer à trouver des résolutions adéquates à la crise. Au lieu de cela, ils lui reprochent d’aller passer ses vacances au soleil marocain, en compagnie de membres de sa famille.

De son côté, le staff de la ministre argue qu’il ne s’agit que d’un repos mérité de quelques jours et qu’Elisabeth Borne sera de retour la prochaine semaine. De plus, de Marrakech, elle ne manque pas de suivre de près ce qui se passe en France, précise-t-on.

A signaler que certains de ses collègues au sein du gouvernement lui ont exprimé leur soutien. Il s’agit dune” polémique inutile”, a même déclaré Christophe Castaner, ministre français de l’Intérieur, lors d’une récente visite aux forces de l’ordre, à Fleury-en-Bière, en seine et Marne;

Larbi Alaoui