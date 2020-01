France: les perspectives économiques pour 2020

“Les perspectives économiques de la France sont bonnes et solides”, a affirmé le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire qui table sur une croissance de 1,3% en 2019 et en 2020.

Dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD), le ministre a détaillé les perspectives de l’économie française pour 2020, et est revenu sur les négociations autour de la réforme des retraites.

“Les perspectives économiques de la France sont bonnes et solides. (…) La France crée des emplois: plus de 500.000 depuis 2017, dont 260.000 rien qu’en 2019. Des emplois plus stables, à temps complet et en CDI. Dans le secteur industriel, nous avons créé 24.000 emplois depuis 2018. Du jamais vu depuis vingt ans!”, s’est félicité le ministre français.

Selon Bruno Le Maire, la France est redevenue un pays « attractif ». “Grâce aux baisses d’impôts, à la prime d’activité, nous sommes aussi en train de rattraper le pouvoir d’achat que les Français avaient perdu à la suite de la crise de 2008. Notre politique économique donne des résultats”, a-t-il affirmé.

Il a également espéré que le taux de chômage continuera de baisser, réaffirmant l’objectif du gouvernement d’atteindre 7% à la fin du quinquennat, contre 8,6% au troisième trimestre 2019.

Bruno Le Maire est également revenu sur le projet du gouvernement de réformer les retraites. Il a affirmé, dans ce contexte, que le conflit sur les retraites ne va pas peser sur la croissance de la France « si un compromis est trouvé rapidement ».

« Il y a un temps pour manifester son opposition et il y a un temps pour trouver un compromis. Ce temps est venu », a-t-il estimé, appelant les syndicats « à saisir la main tendue par le Premier ministre pour que les discussions qui débutent cette semaine soient conclusives ».

Le Président français Emmanuel Macron réunira lundi le premier Conseil des ministres de 2020, ouvrant une semaine décisive ponctuée par la reprise mardi des discussions avec les syndicats autour de la réforme des retraites, et par deux nouvelles journées de manifestations prévues jeudi et samedi prochains.