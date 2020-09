France: les « Gilets jaunes » reprennent les manifestations samedi

Après une pause pendant l’été, les « Gilets jaunes » seront de retour dans les rues avec des manifestations et des actions prévues, samedi, dans plusieurs villes françaises, rapportent vendredi les médias de l’hexagone.

Les « Gilets jaunes », mouvement né sur les réseaux sociaux pour protester contre la politique fiscale et sociale du gouvernement, comptent manifester notamment à Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Nice et Strasbourg.

Dans la capitale, des rassemblements sont prévus sur les Champs-Elysées, place de la Bourse, place Wagram et place Saint-Pierre, au pied de la Basilique du Sacré-Coeur à Montmartre, ajoutent les médias. Toutefois, le préfet de Paris a décidé d’interdire « tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des +gilets jaunes+ » dans plusieurs secteurs de la capitale à compter de vendredi 18H00 et samedi.

Didier Lallement a estimé que ces manifestations étaient « susceptibles de générer des troubles à l’ordre public et de rassembler de nombreuses personnes sans que les déclarants puissent garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale », a indiqué la préfecture de police.

Le préfet a interdit également toute manifestation sur l’avenue des Champs-Elysées, la place de la Concorde, « dans un périmètre comprenant la présidence de la République et le ministère de l’Intérieur, ainsi que dans les secteurs de l’Assemblée Nationale, de l’Hôtel Matignon, de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de la préfecture de Police, du forum des Halles, de la gare Saint-Lazare, du Trocadéro et du Champ-de-Mars ».

Selon les médias, qui citent des sources policières, plusieurs milliers de manifestants devraient se mobiliser dans la capitale, dont un millier potentiellement violents.

Des anti-masques et les propriétaires de discothèques, contraints de maintenir la fermeture de leurs établissement à cause de la pandémie du coronavirus, pourraient se joindre à la manifestations, explique-t-on.

Des rassemblements ont également été interdits par les préfets de police dans d’autres villes dont Montpellier, Dijon et Toulouse.

S.L. (avec MAP)