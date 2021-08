France: les anti-pass descendent à nouveau dans la rue

Les manifestations contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour les soignants ont rassemblé, samedi, près de 215.000 personnes en France, selon des chiffres officiels.

Un total de 214.845 personnes ont défilé contre le pass sanitaire lors de 217 actions recensées, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Un chiffre en légère baisse.

Le week-end dernier, 237.000 personnes avaient manifesté dans toute la France pour dénoncer le pass sanitaire.

A Paris, où trois manifestations ont été autorisées, ils étaient près de 14.000 personnes à battre le pavé ce samedi pour le cinquième week-end consécutif.

Cette nouvelle mobilisation intervient alors que l’extension du pass sanitaire est entrée en vigueur lundi dernier.

Déjà appliqué depuis le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, le passe sanitaire, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes.

Depuis lundi dernier et suite à la validation du Conseil constitutionnel, le passe sanitaire, qui prend la forme d’un QR code témoignant d’un schéma vaccinal complet, de la négativité d’un test Covid-19 ou du rétablissement de la maladie, est devenu obligatoire pour se rendre dans les restaurants, bars, ou cafés, et pour se déplacer en trains, car et avions de longue distance.

Dès lundi, il sera exigé dans certains centres commerciaux de plus de 20.000 m2, conformément aux recommandations du gouvernement.

Sur le front sanitaire, 51 personnes sont mortes du Covid-19 en France ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 112.658 décès depuis le début de l’épidémie.

Quant aux contaminations au Covid-19, un total de 24.427 cas a été enregistré en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation et soins intensifs est également en progression, avec 1.837 patients recensés samedi dans ces services, alors que 9.648 personnes sont actuellement admises dans les hôpitaux, selon Santé publique France.

A.J.