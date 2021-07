France: le variant Delta représente 40% des contaminations

Alors que le variant Delta représente désormais « plus de 40% des contaminations » en France et que le risque d’une quatrième vague se profile, l’exécutif français a réitéré ses appels, mercredi, pour une « vaccination massive » contre le Covid-19.

Pour l’heure, le variant Delta « représente plus de 40% des contaminations », alors que ce chiffre était la semaine dernière de 20%, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, lors d’un point presse tenu à l’issue du Conseil des ministres.

Le taux d’incidence national a augmenté de 21%, un chiffre qui a doublé parmi les 20-29 ans, a souligné le porte-parole, affirmant que « l’épidémie gagne du terrain ».

« Le risque d’une quatrième vague rapide est là », a-t-il affirmé, appelant à la vaccination « massive » pour y faire face.

« Le vaccin est une chance à saisir. Grâce à la vaccination massive, nous avons pu lever presque toutes les restrictions appliquées dans notre pays. Nous avons une chance de maintenir au maximum le contrôle sur l’épidémie », a-t-il dit.

« Demain dépend plus que jamais de nous et la vaccination est notre carte maîtresse pour sortir du tunnel, il faut nous en emparer. Il est accessible à tous, tout le temps, il est possible de se faire vacciner sur son lieu de vacances. Il est accessible et sûr », a affirmé le porte-parole.

Il a annoncé la tenue d’un nouveau Conseil de défense sanitaire dès lundi, qui devrait examiner une éventuelle vaccination obligatoire pour certaines professions, de possibles restrictions aux frontières et la possibilité d’une extension du pass-sanitaire.

Santé publique France a dénombré mardi 3.585 cas confirmés en 24H, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 12 juin.

Près de 35 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (soit 51,8% de la population totale) et 25,3 millions ont un schéma vaccinal complet (37,6% de la population), a indiqué la Direction générale de la santé.

S.L. (avec MAP)