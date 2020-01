France: l’assassin des Mureaux a tenté de se donner la mort en prison

Les Mureaux est le nom d’une commune du Département des Yvelines, en Ile de France. Un crime odieux y avait été commis, dont la victime était un Franco-marocain de 44 ans , prénommé Moustapha, le 23 décembre dernier.

Son assassin, Yassine AM, 23 ans, “sans doute rongé par le remords”, selon le quotidien “Le Parisien”, a essayé de se trancher la gorge dans sa cellule du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy. S’étant entaillé les poignets et la gorge, il a été découvert gisant dans une mare de sang, mais encore en vie. Il a été transféré à l’hôpital Lariboisière, du 10ème arrondissement de Paris, ajoute la même source, et “son pronostic vital est gravement engagé”, selon les médecins qui étaient parvenus à stopper l’hémorragie.

Pour rappel, Yassine AM avait asséné 40 coups de couteau à sa victime, Moustapha, sous prétexte que celui-ci “s’intéressait de trop près à sa femme”. Mais les enquêteurs ont révélé que c’était plutôt le jeune qui harcelait la fille de 13 ans de sa victime . Tancé vertement par Moustapha , il a ainsi commis l’irréparable.

De plus, le meurtrier des Mureaux a essayé de dissimuler le cadavre de sa victime, en l’enterrant dans le parc de Sautour. Il a été assisté dans cette morbide opération par son épouse et son beau-frère, âgé de 24 ans. Et ses deux complices ont été mis en examen et incarcérés, à leur tour, rapporte le quotidien français.

Larbi Alaoui