France: le Sénat adopte le projet de loi sur l’extension du pass sanitaire

Le Sénat français a adopté en première lecture, dans la nuit de samedi à dimanche, le projet de loi prévoyant notamment l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants.

La chambre haute, dominée par la droite, a voté le texte par 199 voix contre 123, avec une série de modifications comme l’exemption du pass pour les mineurs ou en terrasses.

La commission paritaire doit se réunir ce dimanche au cours de laquelle sénateurs et députés chercheront à parvenir à un accord sur un texte de compromis, en vue de son adoption avant la pause estivale.

Le projet de loi prévoit l’obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou professionnels auprès des personnes âgées et l’extension du pass sanitaire début août dans les cafés-restaurants, foires et salons, établissements médicaux, avions, trains et cars longs trajets.

Le projet de loi traduit les annonces du président français Emmanuel Macron du 12 juillet, visant notamment à doper la vaccination en vue de freiner la reprise de l’épidémie, alors que le pays fait face à une 4ème vague de l’épidémie.

IT