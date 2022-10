France: le rebond épidémique se confirme

La circulation du Covid-19 continuait de progresser sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec un taux d’incidence ayant dépassé les 500 cas pour 100.000 habitants, soit une hausse de 22% au niveau national, et une moyenne quotidienne de plus de 55.000 nouveaux cas, a alerté, vendredi, l’agence Santé publique France (SPF).

Cette augmentation était toujours plus marquée chez les plus âgés, note l’agence publique dans son point épidémiologique.

Les augmentations des nouvelles admissions à l’hôpital et du nombre de décès se sont poursuivies avec 5 834 nouvelles admissions à l’hôpital (+13%), dont 448 en soins critiques (+1%), et 279 décès (+14%), précise-t-on.

Le nombre de nouveaux cas confirmés était également en augmentation dans les établissements sociaux et médico-sociaux (+35%), tandis qu’en Outre-mer, la situation continuait de s’améliorer dans l’ensemble des régions.

Omicron circule de manière quasi exclusive en France, et son sous-lignage BA.5 reste omniprésent, note la même source, ajoutant qu’en France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 89% des séquences interprétables de l’enquête Flash S39 (26/09).

Côté vaccination, au 11 octobre, seuls 35,9% des 60-79 ans et 49,3% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu un deuxième rappel, explique Santé publique France.

Compte tenu de la dynamique épidémique et de la moindre adoption des mesures de prévention, la vaccination doit être renforcée, notamment par un rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron du SARS-CoV-2) chez les primo-vaccinés éligibles dans le cadre de la campagne automnale, recommande-t-elle.

Elle rappelle aussi à cet égard l’importance des gestes barrières (le port systématique du masque en présence de personnes fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces fermés et le lavage des mains) afin de protéger les personnes vulnérables.

S.L. (avec MAP)