France: le rebond de l’épidémie se confirme, les hospitalisations en hausse

La circulation du coronavirus s’est intensifiée sur l’ensemble du territoire français durant la semaine allant du 21 au 27 mars, confirmant la reprise de l’épidémie pour la troisième semaine consécutive, annonce vendredi l’agence Santé publique France.

Le taux d’incidence, en augmentation, a dépassé le seuil de 1.000 cas pour 100.000 habitants dans toutes les régions métropolitaines, précise-t-elle dans son point épidémiologique hebdomadaire, notant que les taux les plus élevés étaient observés chez les 10-19 ans et les 30-49 ans.

Ce taux a continué d’augmenter (+42% depuis la semaine précédente) dans l’ensemble des classes d’âge pour la troisième semaine consécutive.

Les nouvelles hospitalisations ont augmenté tandis que le nombre de décès continuait de diminuer, explique-t-on, ajoutant que plus de 120.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en moyenne par jour.

Santé publique France fait aussi état d’une augmentation des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques.

Au niveau national, le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital a augmenté en semaine 12 (+5%) et les nouvelles admissions en soins critiques étaient en légère hausse (+2%), tandis que le nombre de décès à l’hôpital et en établissements et services médico-sociaux (ESMS) a continué de diminuer.

Par ailleurs, le communiqué relève que les données de séquençage confirment la dominance d’Omicron en France, qui représentait plus de 99,9% des séquences interprétables dans l’enquête Flash de la semaine S11.

Au 28 mars 2022, l’estimation de la couverture vaccinale en population générale était de 79,5% pour une primo-vaccination complète et de 58,6% pour la dose de rappel.

La couverture vaccinale de la dose de rappel était de 73,2% chez les 18 ans et plus et de 83,2% chez les 65 ans et plus. En outre, 9,4% des enfants âgés de 10 à 11 ans avaient reçu une première dose de vaccin (3,2% pour les 5 à 9 ans). 93,5% des résidents en Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou Usld (unités de soins de longue durée) avaient reçu une primo-vaccination complète et 71,1% avaient reçu un rappel.

S.L. (avec MAP)