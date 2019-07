France: le procès de la soeur de MBS a commencé

L’affaire date de 2016 et implique l’unique fille du roi d’Arabie Saoudite et soeur du prince héritier MBS. La princesse Hassa bint salmane, 43 ans, doit en effet comparaître devant la justice française.

C’est devant la 14 ème Chambre du tribunal correctionnel de Paris que l’audience doit se dérouler ce 9 juillet. Les chefs d’accusation retenues à l’encontre de la princesse saoudienne vont du vol, à la complicité de violences et à la séquestration. “Elle devrait être jugée en son absence, représentée par son avocat français”, rapporte la presse française. “Nous espérons que les juges prendront en considération les nombreuses contradictions et incohérences de la partie civile. Les constatations médicales rendent invraisemblable la version du plaignant et démontrent qu’il a menti”, a déclaré à l’AFP l’avocat Yassine Bouzrou qui évoque une “dénonciation calomnieuse”.

La victime de ces actes, ayant eu lieu au mois de septembre 2016, est un artisan plombier, agressé au domicile cossu (un hôtel particulier de 5 étages) de Hassa bint Salmane, sis au 16ème arrondissement de Paris. Et le garde du corps de la princesse avait été mis en examen, accusé de “violences volontaires et de séquestration”. Quant à Hassa bint Salmane, elle aurait traité le plombier de “chien qui doit mourir”, ajoute la même source, qui avait d’ailleurs révélé l’affaire en 2016.

La soeur de MBS n’avait pas daigné répondre aux convocations de la magistrate chargée de l’enquête. Auparavant, le 29 septembre 2016, elle avait été placée en garde à vue, chez elle à Paris, pendant …une heure. Relaxée sur ordre du procureur de la République, et ne détenant aucune immunité diplomatique, elle avait réussi à quitter le territoire français dans des circonstances mystérieuses.

Larbi Alaoui