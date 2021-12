France: le masque devient obligatoire dans plusieurs villes

Alors que la France est touchée de plein fouet par une 5ème vague de l’épidémie du Covid-19, marquée par une déferlante de cas du variant Omicron désormais majoritaire, le port du masque est de nouveau obligatoire, à partir de ce vendredi, dans plusieurs villes du pays.

En région parisienne, comme à Lyon et dans d’autres villes et départements, le port du masque redevient obligatoire en extérieur. Une mesure censée aider à juguler la propagation du variant Omicron, qui fait exploser les contaminations au Covid-19.

Le masque devra ainsi être porté par les personnes âgées de plus de 11 ans, « à l’exception des personnes circulant à l’intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux-roues » ou des « personnes pratiquant une activité sportive », dans les rues et les lieux ouverts au public.

La France enregistre record sur record de contaminations au Covid-19 dues au « raz-de-marée » Omicron, avec plus de 200.000 nouveaux cas recensés mercredi et jeudi.

Face à cette cinquième vague épidémique fulgurante et une forte propagation d’Omicron, l’exécutif a annoncé une nouvelle série de mesures, dont la création du pass vaccinal, la réduction à 3 mois du délai de la troisième dose, l’aggravation des sanctions pour les usagers de faux pass sanitaires et l’obligation du télétravail.

Il s’agit aussi de la restauration des jauges pour les grands rassemblements avec 2.000 personnes maximum en intérieur, et 5.000 en extérieur.

L’épidémie du Covid-19 a fait au total 123.552 morts depuis son apparition en France.

S.L. (avec MAP)