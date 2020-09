France: le Covid-19 plus mortel que la canicule de 2003

L’épidémie du nouveau coronavirus a été plus mortelle que la canicule de 2003, selon des données rendues publiques ce vendredi par l’Institut national de la statistique (Insee).

L’épidémie reste toutefois moins « intense », compte tenu de sa durée plus longue, relève l’Institut, notant que pendant l’épisode de la Covid-19, le surcroît de décès a dépassé de 12.000 celui observé pendant la canicule, avec environ 27.000 décès supplémentaires entre le 10 mars et le 8 mai 2020 contre 15.000 entre le 1ᵉʳ et le 24 août 2003.

Cet écart s’explique, selon l’Insee, par l’augmentation et le vieillissement de la population entre 2003 et 2020, ainsi que par la durée de l’épidémie (60 jours contre 24 jours pour la canicule).

Les personnes de 60 ans ou plus, principales victimes de la canicule comme du nouveau coronavirus, représentaient 21% de la population en 2003 contre 27% en 2020.

En France métropolitaine, 47.000 décès toutes causes confondues avaient été enregistrés pendant la canicule de 2003 contre 31.700 en moyenne sur la même période au cours des trois années précédentes (1999-2002), soit un excédent de décès de 15.300.

Pendant l’épisode du nouveau coronavirus, 124.100 décès ont été recensés contre 96.800 en moyenne sur la même période au cours des années 2016-2019, précise l’Insee.

Cependant, cet épisode a duré 2,5 fois plus longtemps, soit 60 jours contre seulement 24 jours pour la canicule.

Ainsi, rapporté au nombre de jours, le surcroît de mortalité est en revanche supérieur pendant la canicule avec 638 décès supplémentaires par jour (soit 48 % de décès supplémentaires) contre 455 pour la Covid-19 (+28 %).

Le pic quotidien de décès atteint 3.540 le 12 août 2003 pour la canicule contre 2.760 le 1ᵉʳ avril 2020 pour la Covid-19, détaille l’institut.

Si la canicule a affecté l’ensemble du pays, toutes les régions n’avaient pas été touchées de la même façon, relève-t-on, faisant observer que davantage de décès avaient été constatés en Île-de-France et en Centre-Val de Loire. L’Île de France est une nouvelle fois particulièrement touchée par l’épidémie de Covid-19 ainsi que le Grand Est.

En France, les autorités sanitaires ont comptabilisé plus de 31.000 décès dus à la Covid-19. Le pays connaît actuellement un rebond de l’épidémie avec une hausse des cas de contamination et des hospitalisations.

M.S. (avec MAP)