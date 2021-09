France: Le Covid-19 a coûté entre 170 et 200 Mds d’euros à l’État (ministre)

La pandémie de Covid-19 a coûté au total entre 170 et 200 milliards d’euros à l’Etat français, a indiqué, dimanche, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.

Sur 2020 et 2021, « on est entre 170 et 200 milliards d’euros liés à la crise Covid », a précisé le ministre sur la chaîne CNews, précisant que le Covid-19 a coûté plus de 70 milliards d’euros de dépenses exceptionnelles en 2020, et plus de 70 milliards de dépenses en 2021.

Il a fait également des pertes de recettes du fait de l’arrêt de l’activité de l’économie pendant les confinements successifs, a-t-il ajouté, évoquant un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards d’euros.

« Nous estimons que la dette Covid est autour de 165 milliards d’euros. Mais cela s’est surtout traduit par un déficit important de plus de 9% en 2020 et de 8,4% en 2021 », a-t-il dit.

« S’il n’y a pas d’accident sanitaire en 2022, nous allons ramener le déficit qui était à plus de 9% en 2020 à moins de 5%, ce qui est une marche vers la normalisation », a ajouté le ministre.

Le gouvernement français a dévoilé mercredi un projet de Loi de Finances 2022, dédié à la relance et l’investissement.

Au total, ce budget, le dernier du quinquennat, prévoit une hausse de 12 milliards d’euros pour 2022 avec une priorité qui sera donnée à l’éducation, mais aussi à la transition écologique, la justice et l’intérieur.

Le projet de Loi de Finances table sur une reprise de l’économie à son niveau d’avant-crise (du Covid-19), dès la fin 2021, grâce notamment aux mesures de soutien d’urgence et au déploiement du plan France Relance doté de 100 milliards d’Euros.

Le budget 2022 poursuivra le financement du plan France Relance, considéré comme une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays à l’horizon 2030. A la fin de l’année 2021, 70 % de ce plan auront été engagés, assure l’exécutif.

La PLF table aussi sur une amélioration de la situation des finances publiques en 2022, après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire. Ainsi, le déficit public diminuera nettement, avec une prévision inférieure à 5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2022, après 8,4 % en 2021 et 9,1 % en 2020.

La prévision de dette publique est également en reflux, avec un taux d’endettement passant de 115,6 % du PIB en 2021 à 114 % en 2022.

Selon les prévisions du ministère de l’Economie, le déficit public devrait passer de 9,2% du PIB en 2020 à 8,4% cette année, puis 4,8% en 2022.

