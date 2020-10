France: le Conseil scientifique annonce des prévisions pessimistes

Le président du Conseil scientifique, instance mise en place pour éclairer le gouvernement français dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, a estimé ce lundi qu’il y aurait autour de 100.000 nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus, soit le double des cas recensés.

« On estime au niveau du Conseil scientifique qu’on est plutôt autour des 100.000 cas par jour. Entre les cas diagnostiqués, ceux qui ne se font pas diagnostiqués et les formes asymptomatiques, on est autour de ce nombre de cas », a affirmé Jean-François Delfraissy sur la chaîne radio RTL.

Le spécialiste de l’immunologie a souligné que les scientifiques du Conseil sont « surpris par la brutalité » de ce qui est en train de se passer depuis 10 à 15 jours, mettant en garde contre une situation « très difficile voire critique » en France.

Selon lui, cette deuxième vague va être « probablement plus forte » que la première, notant que le retentissement sur les systèmes de santé va être là dans les trois semaines qui viennent au niveau des services de réanimation.

La France a enregistré 52.010 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui représente un nouveau record depuis le déconfinement du pays mi-mai dernier, selon le dernier bilan fourni dimanche soir par l’agence Santé publique France.

M.S. (avec MAP)