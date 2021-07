France: la Tour Eiffel rouvre après huit mois et demi de fermeture

La Tour Eiffel, monument emblématique et principale attraction touristique de la capitale française, a rouvert, vendredi à la mi-journée, après huit mois et demi de fermeture, la plus longue depuis la seconde guerre mondiale, en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Dans le contexte sanitaire actuel, la capacité d’accueil de la Dame de fer a été réduite de moitié, soit 13.000 visiteurs maximum par jour, en raison notamment de la jauge sanitaire imposée dans les ascenseurs face à l’épidémie.

Et dès mercredi 21 juillet, l’accès à la structure sera conditionné par la présentation d’un pass sanitaire, suite aux nouvelles conditions d’accès aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes imposées par les autorités.

Depuis l’ouverture de la billetterie début juin, 70.000 entrées ont été vendues jusqu’à la fin du mois d’août, avec une une moitié de visiteurs Français, une moitié d’étrangers.

Le célèbre monument, propriété de la Ville de Paris, avait déjà fermé ses portes entre mars et juin 2020 lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19.

La Tour Eiffel, qui reçoit annuellement près de 7 millions de visiteurs dont environ 80% d’étrangers, est l’un des monuments les plus visités au monde.

D’une hauteur de 324 mètres et d’un poids colossal de 10.100 tonnes, la Tour Eiffel trône avec majesté, depuis 1889, au bord de la Seine sur le tapis vert des jardins du Trocadéro.

Près de 300 millions de visiteurs sans distinction d’âge ou d’origine sont venus de tous les coins de la planète la découvrir depuis son ouverture en 1889, à l’occasion de l’Exposition Universelle qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française.

S.L. (avec MAP)