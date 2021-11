France: la situation épidémique se dégrade

La situation épidémique en lien avec la propagation du Covid- 19 « se dégrade très nettement » en France, a alerté, mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

« Le constat est sans appel: notre situation épidémique se dégrade très nettement », a indiqué Attal à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres.

« Il y a quelques jours, je parlais d’un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd’hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le ministre de la Santé Olivier Véran va présenter de nouvelles mesures, dont « l’accélération » du calendrier de vaccination face à la 5e vague de l’épidémie du Covid, jeudi au cours d’une conférence de presse après avoir consulté les forces politiques, a annoncé le porte-parole du gouvernement, qui a dévoilé les « orientations claires » qui ont « été actées » par l’exécutif « dans trois directions ».

Il s’agit « d’abord, du renforcement des mesures barrières, et du port du masque en intérieur comme en extérieur», a-t-il précisé.

« Ensuite, le renforcement du passe sanitaire, pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés » et « enfin, l’accélération de la campagne vaccinale », a conclu Attal, sans pour autant donner de détail sur le calendrier et le périmètre de cet élargissement à venir du public éligible au rappel.

Mardi, 30.454 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en France, selon le bilan quotidien de l’agence sanitaire Santé publique France.

Au total, 8.338 patients souffrant du Covid sont hospitalisés dans les hôpitaux français jusqu’à mardi, dont 759 en 24 heures, contre 8.038 la veille, alors que 1.455 personnes sont admises en soins critiques, dont 192 depuis lundi .

Quatre-vingt personnes sont mortes dans les hôpitaux du pays mardi, portant le bilan à 91.742 morts à l’hôpital depuis le début de la pandémie en France.

S.L. (avec MAP)