France: la moitié de la population complètement vaccinée contre le covid-19

La moitié de la population totale en France est désormais complètement vaccinée contre le Covid-19, a annoncé mardi soir la Direction générale de la Santé.

Dans un communiqué sur l’avancée de la vaccination dans le pays, la DGS souligne que 50,5% de la population dispose d’un «schéma vaccinal complet».

«Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 40.719.515 personnes ont reçu au moins une injection (soit 60,4% de la population totale) et 34.026.476 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 50,5% de la population totale)», précise la Direction générale de la Santé.

Le seuil des 40 millions de Français ayant reçu au moins une injection a été franchi lundi, avec un mois d’avance sur le calendrier initial, alors que le gouvernement veut atteindre 50 millions de primo-vaccinés d’ici fin août.

L’exécutif parie sur la vaccination pour freiner la reprise de l’épidémie, favorisée par la propagation du variant Delta, plus virulent et 60% plus contagieux, devenu depuis quelques semaines majoritaire en France.

Les autorités sanitaires ont recensé mardi 26.871 nouveaux cas de contamination au Covid-19, le chiffre le plus haut depuis la fin avril. À l’hôpital, le nombre de malades a atteint 7.137, soit 557 patients de plus en 24 heures, alors que 121 personnes ont été admises en services de soins critiques, portant le nombre total de malades du Covid-19 dans ces services à 978 personnes.

Pour faire face à cette flambée des contaminations et booster la vaccination, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures contraignantes, notamment l’extension du pass sanitaire aux lieux de culture, de loisirs et aux transports de longue distance et l’obligation de la vaccination pour certaines professions, dont les soignants.

Un projet de loi controversé en ce sens a été définitivement adopté par le parlement.

