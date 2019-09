France: la justice a prononcé son verdict à l’encontre de la sœur de MBS

Le Tribunal correctionnel de Paris a prononcé son verdict à l’encontre de Hasna bint Salmane, jeudi dernier. La soeur du prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane, âgée de 42 ans, à été condamnée à six mois de prison avec sursis. Peine assortie d’une amende de 10000 euros, rapporte “L’Est républicain”, journal régional français.

Rappelons que les faits reprochés par la justice française à la sœur de MBS, qui n’a assisté ni à son procès, ni au délibéré, concernaient “des violences infligées par son personnel à un artisan dans une résidence royale dans la capitale française, en 2016”. L’artisan en question était un plombier à qui Hasna bint Salmane avait fait des reproches à propos de “photos volées”. Il s’agissait au fait de photos prises par l’artisan, avec son téléphone portable, de la salle de bains où il devait procéder aux réparations demandées. Mais La princesse saoudienne avait fini par demander à son garde du corps de sévir contre le plombier en le menaçant, le frappant et l’humiliant, selon l’accusation.

Le Tribunal a infligé à la sœur de MBS une peine plus lourde que celle demandée par l’accusation. Celle-ci avait requis la même peine de prison avec sursis, mais une amende de 5000 euros seulement. L’avocat de la princesse n’a pas manqué de déclarer son intention de faire appel à ce jugement.

Quant à son garde du corps et “son homme de confiance”, Rani Saidi, il a écopé de six mois de prison avec sursis et une amende de 5000 euros.

L.A.