France: la date de l’élection présidentielle (Officiel)

Le premier tour de l’élection présidentielle en France aura lieu le dimanche 10 avril prochain, deux semaines avant le second tour programmé pour le 24, a confirmé mardi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Les législatives seront organisées les dimanches 12 et 19 juin, a précisé le porte-parole, à l’issue du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la journée.

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait indiqué la veille avoir consulté les représentants de l’ensemble des partis politiques sur le calendrier électoral des élections présidentielles et législatives de 2022, et présenté les deux seuls couples de dates compatibles avec l’article 7 de la Constitution.

La première option avec un premier tour le 10 avril et un second tour le 24 avril, alors que la seconde option consistait à tenir le premier tour du scrutin présidentiel le 17 avril et le second tour le 1er mai.

Pour les élections législatives, le locataire de Beauvau a présenté les deux seuls couples de dates compatibles avec l’article LO 122 du code électoral : soit un premier tour le 5 juin et un second tour le 12 juin, ou le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième tour.

Les dates retenues par l’exécutif avaient été avancées par la presse française le 22 juin dernier, citant des sources concordantes au sein du gouvernement.

La précédente élection présidentielle s’était tenue le 23 avril et le 7 mai 2017 tandis que les législatives avaient eu lieu les 11 et 18 juin 2017.

Selon l’article 7 de la Constitution de la Ve République, « l’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice ». La fin du mandat d’Emmanuel Macron doit prendre fin le 13 mai 2022.

S.L. (avec MAP)