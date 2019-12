France: grosse opération de secours dans la Manche (VIDEO)

Les autorités françaises ont annoncé, ce dimanche, l’interception de deux embarcations avec 30 migrants à bord dans la Manche.

Les migrants, qui tentaient de gagner le littoral anglais, ont été secourus et ramenés saints et saufs sur les côtes françaises par un patrouilleur des douanes, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Une première opération de secours, lancée vers 2h00, a permis de porter secours à 11 personnes, dont deux mineurs, qui se trouvaient à bord d’une embarcation en panne de moteur à environ 5,5 km au large de Calais, dans le nord de l’hexagone.

Quelques heures plus tard, 20 migrants en légère hypothermie, dont une femme enceinte, se trouvant à bord d’une embarcation légère qui prenait l’eau, ont été secourus au large de Dunkerque, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Calais.

M.D. (avec MAP)