France: grosse frayeur pour les passagers d’un vol en provenance d’Algérie (VIDEO)

De leur côté, les 147 passagers ont pu quitter l’avion une heure après l’atterrissage. Ils ont été retenus à bord le temps de se désinfecter les mains et de communiquer leurs adresses et leurs identités aux pompiers «afin de suivre l’évolution de leur état de santé, si le cas de choléra était confirmé», rapporte l’AFP.

Les passagers d’un vol de la compagnie ASL Airlines en provenance d’Oran (Algérie) et à destination de Perpignan, en France, ont vécu ce mercredi 5 septembre une véritable frayeur. Un enfant susceptible d’être porteur du choléra a été évacué de l’appareil en compagnie de sa mère et de ses proches et a été transféré vers l’hôpital de Perpignan pour subir quelques examens médicaux.